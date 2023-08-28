Рахимов обратился к работодателям болельщиков «Рубина»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов обратился к работодателям болельщиков его клуба с просьбой отпустить их пораньше на домашнюю игру казанцев в Кубке России с «Уралом».

«Понимаем, что завтрашняя игра против «Урала» начинается не в самое удобное для вас время, поэтому главный тренер команды готовит письмо для вашего работодателя, чтобы вы смогли добиться успеха на стадионе», - пишет по этому поводу клубная пресс-служба.

Документ под названием «Письмо от Рахимова Р.М.» может скачать каждый болельщик в официальном телеграм-канале «Рубина».

Матч «Рубин» - «Урал» в рамках третьего тура Пути РПЛ Кубка России пройдёт в непривычное для буднего дня время, а именно в 15:00. Дата матча – 29 августа, это завтрашний вторник.