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Кубок России

Рахимов обратился к работодателям болельщиков «Рубина»

28 Августа 2023 • 21:43 Комментировать
Рубин
...
Урал
Через 15 ч. 21 мин.

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов обратился к работодателям болельщиков его клуба с просьбой отпустить их пораньше на домашнюю игру казанцев в Кубке России с «Уралом».

«Понимаем, что завтрашняя игра против «Урала» начинается не в самое удобное для вас время, поэтому главный тренер команды готовит письмо для вашего работодателя, чтобы вы смогли добиться успеха на стадионе», - пишет по этому поводу клубная пресс-служба.

Документ под названием «Письмо от Рахимова Р.М.» может скачать каждый болельщик в официальном телеграм-канале «Рубина».

Матч «Рубин» - «Урал» в рамках третьего тура Пути РПЛ Кубка России пройдёт в непривычное для буднего дня время, а именно в 15:00. Дата матча – 29 августа, это завтрашний вторник.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Урал Рашид Рахимов
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РУБИН УРАЛ
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