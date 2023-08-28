Булыкин уверен, что в кубковой игре «Спартака» и «Динамо» будет много голов

Бывший игрок столичного «Динамо» Дмитрий Булыкин порассуждал о грядущем матче третьего тура Пути РПЛ Кубка России. В нём московский «Спартак» примет географических соперников из «Динамо».

«Завтра любая команда может проиграть, её счёт ни на кого не давит, никто не вылетает. Команды должны показать открытый футбол с большим количеством голов и если у них получится показать такой футбол, то должно быть больше трех голов», - рассказал Булыкин Sport24, добавив, что небольшим фаворитом завтрашнего матча он считает «Спартак» благодаря фактору домашней арены.

Напомним, кубковое дерби «красно-белых» и «бело-голубых» состоится завтра, 29 августа. Место действия – столичная «Открытие Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:30.