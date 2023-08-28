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Булыкин уверен, что в кубковой игре «Спартака» и «Динамо» будет много голов

28 Августа 2023 • 21:16 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
Через 21 ч. 49 мин.

Бывший игрок столичного «Динамо» Дмитрий Булыкин порассуждал о грядущем матче третьего тура Пути РПЛ Кубка России. В нём московский «Спартак» примет географических соперников из «Динамо».

«Завтра любая команда может проиграть, её счёт ни на кого не давит, никто не вылетает. Команды должны показать открытый футбол с большим количеством голов и если у них получится показать такой футбол, то должно быть больше трех голов», - рассказал Булыкин Sport24, добавив, что небольшим фаворитом завтрашнего матча он считает «Спартак» благодаря фактору домашней арены.

Напомним, кубковое дерби «красно-белых» и «бело-голубых» состоится завтра, 29 августа. Место действия – столичная «Открытие Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:30.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Дмитрий Булыкин
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СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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