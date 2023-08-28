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Кубковый матч между «Сочи» и ЦСКА состоится на «Фиште»

28 Августа 2023 • 20:23 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
1 3.25 X 3.40 2 2.20
30.08 17:15

Матч третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Сочи» и московским ЦСКА состоится на стадионе «Фишт», об этом сообщил руководитель службы коммуникаций столичного клуба Кирилл Брейдо.

«Так как среди болельщиков и в СМИ немало разговоров о состоянии поля в Сочи применительно к ближайшим матчам, то хотим прояснить ситуацию:

Как нам сообщили в РФС, кубковый матч «Сочи» - ЦСКА состоится в Сочи, никаких переносов не будет», - написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Ранее пресс-служба РПЛ сообщила, что на домашней арене сочинского клуба ухудшились качественные характеристики поля из-за аномально высоких температур в дневные и вечерние часы.

Игра состоится в среду, 30 августа. Начало - в 17:15 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сочи Фишт Кирилл Брейдо
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СОЧИ ЦСКА МОСКВА
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