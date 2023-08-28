Кубковый матч между «Сочи» и ЦСКА состоится на «Фиште»

Матч третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Сочи» и московским ЦСКА состоится на стадионе «Фишт», об этом сообщил руководитель службы коммуникаций столичного клуба Кирилл Брейдо.

«Так как среди болельщиков и в СМИ немало разговоров о состоянии поля в Сочи применительно к ближайшим матчам, то хотим прояснить ситуацию:

Как нам сообщили в РФС, кубковый матч «Сочи» - ЦСКА состоится в Сочи, никаких переносов не будет», - написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Ранее пресс-служба РПЛ сообщила, что на домашней арене сочинского клуба ухудшились качественные характеристики поля из-за аномально высоких температур в дневные и вечерние часы.

Игра состоится в среду, 30 августа. Начало - в 17:15 по московскому времени.