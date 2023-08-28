​Умяров – о графике: «На месте тренера я бы тоже был зол»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров получил вопрос о нынешнем формате Кубка России. По словам футболиста, формат ему нравится. При этом Умяров не понимает, почему матчи группового этапа начались уже в июле.

«В целом мне нравится, да и группа у «Спартака» интересная. Но не понимаю, почему мы начали так рано - стартовали в Кубке уже после первого тура в чемпионате. График получается очень насыщенным. На месте тренера я был бы зол», - сказал Умяров, чьи слова приведены на официальном сайте «Спартака».

В то же время Умяров отметил, что футболисты должны быть готовы к матчам каждые три-четыре дня.

Во вторник, 29 августа, «Спартак» будет принимать «Динамо» в рамках третьего тура группового этапа Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.