Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

В «Спартаке» рассказали, сколько болельщиков ожидают на матч с «Динамо»

28 Августа 2023 • 17:41 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
29.08 19:30

Пресс-служба московского «Спартака» рассказала, сколько болельщиков ожидают на матч третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со столичным «Динамо».

«Рассчитываем, что матч с «Динамо» посетят около 20 тысяч зрителей», - заявили в пресс-службе в разговоре с «РИА Новости».

После двух туров «Спартак» имеет в своём активе шесть очков, на счету «Динамо» четыре балла.

Столичное дерби состоится завтра, 29 августа, на «Открытие Банк Арене». Свисток о начале матча прозвучит в 19:30 по московскому времени. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
29.08.23 в 15:00
Рубин Рубин
Урал Урал
2.70 3.35 2.75
Видео
29.08.23 в 17:15
Факел Факел
Оренбург Оренбург
2.43 3.50 3.00
Видео
29.08.23 в 19:30
Спартак Москва Спартак Москва
Динамо Москва Динамо Москва
2.30 3.60 3.15
Видео
29.08.23 в 19:30
Пари НН Пари НН
Краснодар Краснодар
3.55 3.65 2.11
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Августа
18:47 · Кубок России
​Умяров – о графике: «На месте тренера я бы тоже был зол»
17:41 · Кубок России
В «Спартаке» рассказали, сколько болельщиков ожидают на матч с «Динамо»
13:44 · Россия. Премьер-лига
Валерий Баринов: «Что-то треснуло у «Локомотива», думал, они уже заиграли, но в консерватории что-то пошло не так»
13:14 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Нет никаких сомнений, что «Зенит» будет бороться за чемпионство»
12:35 · Кубок России
Назначен главный судья кубкового матча «Спартак» - «Динамо»
10:57 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Сочи» Дркушич — о поражении от «Локомотива»: «Нам нужно лучше играть в атаке»
10:21 · Россия. Премьер-лига
Агент: «У Ренана больше нет травмы, он сыграет против «Балтики»
10:08 · Россия. Премьер-лига
Богосавац — об отставке Ташуева: «Надо было что-то менять»
09:54 · Кубок России
Дзюба не сыграет против «Ростова» в Кубке России
27 Августа
16:52 · Кубок России
​Карраскаль и Чавес могут дебютировать в дерби со «Спартаком»
14:06 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — об Абаскале: «Даже если его снимут с должности, то просто уедет с чемоданом денег, и всё» 1
26 Августа
18:17 · Кубок России
Где находится Белокаменка, где состоится кубковый матч «Динамо» Киров – 2DROTS
17:49 · Россия. Премьер-лига
Семак обещает максимальную ротацию в игре с «Балтикой»
14:59 · Кубок России
​Матч Кубка России с участием 2DROTS пройдёт в Заполярье на плавучей платформе для добычи газа
24 Августа
21:39 · Кубок России
Матч «Сочи» — ЦСКА может быть перенесён в Краснодар
Все новости