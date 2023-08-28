В «Спартаке» рассказали, сколько болельщиков ожидают на матч с «Динамо»

Пресс-служба московского «Спартака» рассказала, сколько болельщиков ожидают на матч третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со столичным «Динамо».

«Рассчитываем, что матч с «Динамо» посетят около 20 тысяч зрителей», - заявили в пресс-службе в разговоре с «РИА Новости».

После двух туров «Спартак» имеет в своём активе шесть очков, на счету «Динамо» четыре балла.

Столичное дерби состоится завтра, 29 августа, на «Открытие Банк Арене». Свисток о начале матча прозвучит в 19:30 по московскому времени.