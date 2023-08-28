Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от кубкового матча с «Динамо».

- Завтра состоится кубковый матч «Спартак» - Динамо». Есть мнение, что на данный момент у гостей больше шансов на победу. Вы как считаете?

- В принципе, да. Хотя для «Спартака» это домашняя игра. Все, кто выйдет на поле у хозяев, постараются себя проявить. Тем более, четкого стартового состава у Абаскаля сейчас нет. Он определяет его непосредственно перед каждой игрой, смотрит на готовность футболистов. В этой ситуации те ребята, кто выйдет завтра на поле, получат шанс проявить себя и выйти в составе на следующий матч.

- Какой игры ждете в матче?

- Не думаю, что игра будет закрытая, это же матч не на вылет. Кубок сейчас таков, что даже потерпев поражение, ты продолжаешь играть дальше. Поэтому мы увидим открытый футбол.

- Насколько вообще важен результат в этой игре, ведь это Кубок России, может быть, важнее просто дать практику тем, кто мало играет?

- Да, практика важнее. Здесь главное – проявить себя и показать, в каком ты состоянии. Ну и то, как ты можешь выполнять конкретные задачи.

- На днях «Спартак» подписал нового защитника Бабича. Ждете его в матче с «Динамо»?

- Уже надо его выпускать. Будет кубковый матч, который ничего не дает. Если Бабич готов, надо посмотреть, что он из себя представляет. Мы же не знаем уровня этого футболиста. Он для всех темная лошадка. Понятно только, что это опытный игрок. Но надо посмотреть на него в деле.

Елена Григорьевская