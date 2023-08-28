Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Гладилин: «У «Динамо» больше шансов на победу в матче со «Спартаком» эксклюзив

28 Августа 2023 • 15:50 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
29.08 19:30

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от кубкового матча с «Динамо».

- Завтра состоится кубковый матч «Спартак» - Динамо». Есть мнение, что на данный момент у гостей больше шансов на победу. Вы как считаете?

- В принципе, да. Хотя для «Спартака» это домашняя игра. Все, кто выйдет на поле у хозяев, постараются себя проявить. Тем более, четкого стартового состава у Абаскаля сейчас нет. Он определяет его непосредственно перед каждой игрой, смотрит на готовность футболистов. В этой ситуации те ребята, кто выйдет завтра на поле, получат шанс проявить себя и выйти в составе на следующий матч.

- Какой игры ждете в матче?

- Не думаю, что игра будет закрытая, это же матч не на вылет. Кубок сейчас таков, что даже потерпев поражение, ты продолжаешь играть дальше. Поэтому мы увидим открытый футбол.

- Насколько вообще важен результат в этой игре, ведь это Кубок России, может быть, важнее просто дать практику тем, кто мало играет?

- Да, практика важнее. Здесь главное – проявить себя и показать, в каком ты состоянии. Ну и то, как ты можешь выполнять конкретные задачи.

- На днях «Спартак» подписал нового защитника Бабича. Ждете его в матче с «Динамо»?

- Уже надо его выпускать. Будет кубковый матч, который ничего не дает. Если Бабич готов, надо посмотреть, что он из себя представляет. Мы же не знаем уровня этого футболиста. Он для всех темная лошадка. Понятно только, что это опытный игрок. Но надо посмотреть на него в деле.

Елена Григорьевская

Реклама


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Гладилин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
29.08.23 в 15:00
Рубин Рубин
Урал Урал
2.70 3.35 2.75
Видео
29.08.23 в 17:15
Факел Факел
Оренбург Оренбург
2.43 3.50 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Августа
13:44 · Россия. Премьер-лига
Валерий Баринов: «Что-то треснуло у «Локомотива», думал, они уже заиграли, но в консерватории что-то пошло не так»
13:14 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Нет никаких сомнений, что «Зенит» будет бороться за чемпионство»
12:35 · Кубок России
Назначен главный судья кубкового матча «Спартак» - «Динамо»
10:57 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Сочи» Дркушич — о поражении от «Локомотива»: «Нам нужно лучше играть в атаке»
10:21 · Россия. Премьер-лига
Агент: «У Ренана больше нет травмы, он сыграет против «Балтики»
10:08 · Россия. Премьер-лига
Богосавац — об отставке Ташуева: «Надо было что-то менять»
09:54 · Кубок России
Дзюба не сыграет против «Ростова» в Кубке России
27 Августа
16:52 · Кубок России
​Карраскаль и Чавес могут дебютировать в дерби со «Спартаком»
14:06 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — об Абаскале: «Даже если его снимут с должности, то просто уедет с чемоданом денег, и всё» 1
26 Августа
18:17 · Кубок России
Где находится Белокаменка, где состоится кубковый матч «Динамо» Киров – 2DROTS
17:49 · Россия. Премьер-лига
Семак обещает максимальную ротацию в игре с «Балтикой»
14:59 · Кубок России
​Матч Кубка России с участием 2DROTS пройдёт в Заполярье на плавучей платформе для добычи газа
24 Августа
21:39 · Кубок России
Матч «Сочи» — ЦСКА может быть перенесён в Краснодар
14:07 · Кубок России
Колыванов: «Желательно таким командам, как «Амкал», никогда не проигрывать»
13:47 · Кубок России
Тренер «Текстильщика» Колыванов: «Медийные команды в Кубке России? Пусть играют»
Все новости