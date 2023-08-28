Назначен главный судья кубкового матча «Спартак» - «Динамо»

Пресс-служба Российского футбольного союза представила судейские назначения на матчи третьего тура группового этапа Кубка страны. В центральной встрече сойдутся московские «Спартак» и «Динамо». Дерби обслужит бригада судей во главе с Виталием Мешковым.

Встречу между «Ростовом» и «Локомотивом» доверили Владиславу Безбородову, а матч «Балтика» - «Зенит» обслужит Сергей Цыганок. Рафаэль Шафеев рассудит «Сочи» и ЦСКА.

Добавим, что поединки третьего тура Кубка России пройдут 29 и 30 августа. Действующим обладателем трофея является московский ЦСКА, который в решающем поединке в серии пенальти победил «Краснодар».