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Кубок России

Назначен главный судья кубкового матча «Спартак» - «Динамо»

28 Августа 2023 • 12:35 Комментировать

Пресс-служба Российского футбольного союза представила судейские назначения на матчи третьего тура группового этапа Кубка страны. В центральной встрече сойдутся московские «Спартак» и «Динамо». Дерби обслужит бригада судей во главе с Виталием Мешковым.

Встречу между «Ростовом» и «Локомотивом» доверили Владиславу Безбородову, а матч «Балтика» - «Зенит» обслужит Сергей Цыганок. Рафаэль Шафеев рассудит «Сочи» и ЦСКА.

Добавим, что поединки третьего тура Кубка России пройдут 29 и 30 августа. Действующим обладателем трофея является московский ЦСКА, который в решающем поединке в серии пенальти победил «Краснодар».

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Спартак Москва Динамо Москва Виталий Мешков
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