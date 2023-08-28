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Дзюба не сыграет против «Ростова» в Кубке России

28 Августа 2023 • 09:54 Комментировать

Центрфорвард московского «Локомотива» Артём Дзюба не примет участия в поединке групповой стадии Кубка России против «Ростова».

По информации журналистов телеканала «Матч ТВ», 35-летний нападающий отправился в Москву из Сочи, где будет проходить подготовку к матчу седьмого тура Премьер-лиги против калининградской «Балтики». Встреча состоится 3 сентября на стадионе «РЖД Арена».

В последнем матче «железнодорожники» минимально победили «Сочи» со счетом 1:0. В этой игре Дзюба отметился результативной передачей.

В нынешнем сезоне РПЛ Артём провел четыре поединка, забил гол и сделал ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ростов Артём Дзюба
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