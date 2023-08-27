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​Карраскаль и Чавес могут дебютировать в дерби со «Спартаком»

27 Августа 2023 • 16:52 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
29.08 19:30

В воскресенье «Динамо» представило двух новых футболистов команды. Состав «бело-голубых» пополнили Луис Чавес и Хорхе Карраскаль.

Во время презентации рулевой «Динамо» Марцел Личка получил вопрос о том, когда Чавес и Карраскаль могут дебютировать за команду.

«Послезавтра», - сказал Личка с улыбкой.

Во вторник, 29 августа, «Динамо» проведёт гостевой матч против «Спартака» в рамках третьего тура группового этапа Кубка России. Московское дерби на «Открытие Арене» стартует в 19:30 по местному времени.

Добавим, что «Динамо» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Хорхе Карраскаль Марцел Личка Луис Чавес
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