​Карраскаль и Чавес могут дебютировать в дерби со «Спартаком»

В воскресенье «Динамо» представило двух новых футболистов команды. Состав «бело-голубых» пополнили Луис Чавес и Хорхе Карраскаль.

Во время презентации рулевой «Динамо» Марцел Личка получил вопрос о том, когда Чавес и Карраскаль могут дебютировать за команду.

«Послезавтра», - сказал Личка с улыбкой.

Во вторник, 29 августа, «Динамо» проведёт гостевой матч против «Спартака» в рамках третьего тура группового этапа Кубка России. Московское дерби на «Открытие Арене» стартует в 19:30 по местному времени.

Добавим, что «Динамо» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.