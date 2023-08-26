Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Где находится Белокаменка, где состоится кубковый матч «Динамо» Киров – 2DROTS

26 Августа 2023 • 18:17 Комментировать

Матч 1/64 финала Кубка России Пути регионов между кировским «Динамо» и медийным клубом 2DROTS пройдёт в посёлке Белокаменка. Об этом рассказал директор Российского футбольного союза по мероприятиям Кирилл Терёшин.

Игра Кубка России состоится в Белокаменке, которая располагается в Кольском районе Мурманской области. Такое решение было принято ради популяризации российского футбола. Матч будет сыгран на берегу Баренцева моря на плавучей платформе для добычи природного газа.

Сообщалось, что участники кубкового матча оказались не против такого решения, ведь все расходы по организации необычного мероприятия возьмет на себя РФС.

Игра третьего раунда Пути регионов «Динамо» - 2DROTS запланирована на 4 сентября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Киров 2DROTS
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Августа
18:17 · Кубок России
Где находится Белокаменка, где состоится кубковый матч «Динамо» Киров – 2DROTS
17:49 · Россия. Премьер-лига
Семак обещает максимальную ротацию в игре с «Балтикой»
14:59 · Кубок России
​Матч Кубка России с участием 2DROTS пройдёт в Заполярье на плавучей платформе для добычи газа
24 Августа
21:39 · Кубок России
Матч «Сочи» — ЦСКА может быть перенесён в Краснодар
14:07 · Кубок России
Колыванов: «Желательно таким командам, как «Амкал», никогда не проигрывать»
13:47 · Кубок России
Тренер «Текстильщика» Колыванов: «Медийные команды в Кубке России? Пусть играют»
12:16 · Кубок России
Капитан 2DROTS высказался о победе над «Муромом»
23 Августа
23:56 · Кубок России
Главный тренер 2DROTS назвал цели на Кубок России после второго раунда
22:51 · Кубок России
Игрок 2DROTS Ослоновский назвал цели на Кубок России
22:18 · Кубок России
Белоруков прокомментировал победу над «Звездой»
22:04 · Кубок России
Дмитрий Комбаров прокомментировал вылет «Звезды» из Кубка России
21:26 · Кубок России
Колыванов назвал особенность матчей против медийных команд
21:12 · Кубок России
С кем медийный 2DROTS сыграет на следующей стадии Кубка России
21:00 · Кубок России
2DROTS прошли «Муром», забив три мяча
20:39 · Кубок России
В матче Кубка России с участием 2DROTS пришлось менять арбитра
Все новости