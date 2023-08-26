Где находится Белокаменка, где состоится кубковый матч «Динамо» Киров – 2DROTS

Матч 1/64 финала Кубка России Пути регионов между кировским «Динамо» и медийным клубом 2DROTS пройдёт в посёлке Белокаменка. Об этом рассказал директор Российского футбольного союза по мероприятиям Кирилл Терёшин.

Игра Кубка России состоится в Белокаменке, которая располагается в Кольском районе Мурманской области. Такое решение было принято ради популяризации российского футбола. Матч будет сыгран на берегу Баренцева моря на плавучей платформе для добычи природного газа.

Сообщалось, что участники кубкового матча оказались не против такого решения, ведь все расходы по организации необычного мероприятия возьмет на себя РФС.

Игра третьего раунда Пути регионов «Динамо» - 2DROTS запланирована на 4 сентября.