​Матч Кубка России с участием 2DROTS пройдёт в Заполярье на плавучей платформе для добычи газа

Матч Пути регионов Кубка России между кировским «Динамо» и 2DROTS пройдёт в Заполярье – в посёлке Белокаменка Мурманской области на плавучей платформе для добычи природного газа. Информацию подтвердил Кирилл Терёшин, который в Российском футбольном союзе является директором по мероприятиям.

«Футбол в Заполярье ломает шаблоны. История с матчем на берегу Баренцева моря – это настоящая футбольная романтика», - сказал Терёшин, чьи слова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

Терёшин отметил, что никто из участников матча не имеет вопросов по поводу этого решения, учитывая тот факт, что логистические и организационные вопросы возьмёт на себя РФС, а не клубы.

Матч между кировским «Динамо» и 2DORTS пройдёт 4 сентября.