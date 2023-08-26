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​Матч Кубка России с участием 2DROTS пройдёт в Заполярье на плавучей платформе для добычи газа

26 Августа 2023 • 14:59 Комментировать

Матч Пути регионов Кубка России между кировским «Динамо» и 2DROTS пройдёт в Заполярье – в посёлке Белокаменка Мурманской области на плавучей платформе для добычи природного газа. Информацию подтвердил Кирилл Терёшин, который в Российском футбольном союзе является директором по мероприятиям.

«Футбол в Заполярье ломает шаблоны. История с матчем на берегу Баренцева моря – это настоящая футбольная романтика», - сказал Терёшин, чьи слова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

Терёшин отметил, что никто из участников матча не имеет вопросов по поводу этого решения, учитывая тот факт, что логистические и организационные вопросы возьмёт на себя РФС, а не клубы.

Матч между кировским «Динамо» и 2DORTS пройдёт 4 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубок России Динамо Киров 2DROTS Кирилл Терёшин
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