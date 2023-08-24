Матч «Сочи» — ЦСКА может быть перенесён в Краснодар

Матч третьего тура Кубка России между «Сочи» и ЦСКА может быть перенесён в Краснодар.

«Резервным стадионом у «Сочи» заявлена арена «Краснодара». В случае, если поле стадиона «Фишт» окажется в неудовлетворительном состоянии, встреча может пройти в Краснодаре», — приводит слова источника, известного с ситуацией, «Матч ТВ». Ранее в клубе подтвердили проблемы с газоном и назвали причины возникших неудобств.

Напомним, что следующий домашний поединок «Сочи» пройдёт уже в воскресенье, 27 августа. В шестом туре РПЛ «южане» примут «Локомотив» на стадионе «Фишт». Встреча Кубка России против «Локомотив» назначена на 30 августа.