Колыванов: «Желательно таким командам, как «Амкал», никогда не проигрывать»

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов рассказал о том, как настраивал своих подопечных на кубковый матч против медийной команды «Амкал».

Напомним, команды встречались между собой в рамках 1/128 финала Кубка России. Победу одержала команда из Иваново (0:0, 4:3 — пен). По словам Колыванова, проигрывать соперникам из Медиалиги нельзя, так как после этого на команду может вылиться слишком много критики.

«Понятное дело, мы говорили с командой. Психологически непросто настроить. Вы знаете, если против таких команд проигрываешь, все тебя потом подкалывают. Желательно таким командам никогда не проигрывать», — цитирует Колыванова «Газета.Ру».

Сейчас «Текстильщик» выступает во Второй лиге. В шести турах команда из Иваново набрала семь очков и сейчас занимает шестое место в своей группе.