Тренер «Текстильщика» Колыванов: «Медийные команды в Кубке России? Пусть играют»

Тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался об участии в Кубке России медийных команд. Недавно команда Колыванова выбила с турнира «Амкал», одержав победу в серии послематчевых пенальти.

«Это в плюс, всё нормально. Пусть играют! Если люди любят их, то пусть эти команды играют, а болельщики ходят на стадион, болеют за них», – приводит слова опытного специалиста издание «Газета.Ру».

Напомним, медийные команды начали выступать в Кубке России с лета 2022 года. «Текстильщик» Колыванова в прошлом розыгрыше турнира обыграл в серии пенальти другой медийный клуб – «2Drots».