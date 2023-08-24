Капитан 2DROTS высказался о победе над «Муромом»

Капитан медийной команды 2DROTS Валтер Скляр Эдамс высказался о победе над «Муромом» в матче второго раунда плей-офф Пути регионов Кубка России.

Игрок отметил, что, когда был разбор соперника, то было понятно, что он может сыграть от обороны, ведь «Муром» является профессиональным клубом с игроками, которые получают за деньги за игру в футбол.

«Тренеры говорили, что местами надо будет потерпеть. Но чуть-чуть недотерпели в конце первого тайма — в итоге получили гол. Получились такие качели — очень эмоциональная игра», - приводит слова Эдамса «Чемпионат».

Напомним, что 2DROTS одержал победу со счётом 3:1 и в следующем раунде сыграет против кировского «Динамо».