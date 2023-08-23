Главный тренер 2DROTS назвал цели на Кубок России после второго раунда

Наставник медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов назвал цели коллектива на Кубок России после второго раунда Пути регионов.

«Когда начинаешь выигрывать у хороших команд, просыпается аппетит. Ребята хотят выигрывать. Они почувствовали эту атмосферу: хорошие стадионы, болельщики. Сейчас они как в профессиональном футболе», — заявил главный тренер «самураев», чьи слова приводит издание «РБ Спорт».

По мнению специалиста, соперники не воспринимали всерьёз медийные команды, что могло помочь им в самих матчах. Также Кузнецов считает, что 2DROTS рекламируют Медиалигу и дают знак РФС о необходимости изменений.

Напомним, что подопечные Дмитрия Кузнецова прошли второй раунд Пути регионов Кубка России, обыграв «Муром» со счётом 3:1. В следующем этапе 2DROTS сыграют с кировским «Динамо».