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Кубок России

Главный тренер 2DROTS назвал цели на Кубок России после второго раунда

23 Августа 2023 • 23:56 Комментировать
Муром
1:3
2DROTS
окончен

Наставник медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов назвал цели коллектива на Кубок России после второго раунда Пути регионов.

«Когда начинаешь выигрывать у хороших команд, просыпается аппетит. Ребята хотят выигрывать. Они почувствовали эту атмосферу: хорошие стадионы, болельщики. Сейчас они как в профессиональном футболе», — заявил главный тренер «самураев», чьи слова приводит издание «РБ Спорт».

По мнению специалиста, соперники не воспринимали всерьёз медийные команды, что могло помочь им в самих матчах. Также Кузнецов считает, что 2DROTS рекламируют Медиалигу и дают знак РФС о необходимости изменений.

Напомним, что подопечные Дмитрия Кузнецова прошли второй раунд Пути регионов Кубка России, обыграв «Муром» со счётом 3:1. В следующем этапе 2DROTS сыграют с кировским «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Кубок России Дмитрий Кузнецов 2DROTS
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