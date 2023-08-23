Игрок 2DROTS Ослоновский назвал цели на Кубок России

Полузащитник медийной команды 2DROTS Владислав Ослоновский назвал цели коллектива на текущий розыгрыш Кубка России по футболу.

«Я всем сказал, что нам по силам постараться пройти три команды в Кубке. Пока получается. Цель — дойти до клуба ФНЛ», — заявил игрок медийного коллектива в интервью «Чемпионату». По его словам, победа 2DROTS не стала неожиданностью.

Напомним, что «самураи» прошли второй раунд Пути регионов Кубка России, обыграв «Муром» со счётом 3:1. Следующим соперником 2DROTS станет кировское «Динамо».