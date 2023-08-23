Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Белоруков прокомментировал победу над «Звездой»

23 Августа 2023 • 22:18 Комментировать
Динамо СПб
2:2
Звезда Санкт-Петербург
окончен после пенальти

Наставник петербургского «Динамо» Дмитрий Белоруков высказался о победе в матче второго раунда Пути регионов Кубка России над «Звездой».

«Стандартный кубковый матч, непростой. По игре мы владели инициативой, создали больше моментов, чем соперник. Не реализовали вовремя моменты, поэтому нервная концовка получилась и серия пенальти. Игрой доволен, ребят поздравил», — заявил «Амкара» и «Анжи», чьи слова приводит «Матч ТВ». По мнению Белорукова, победа была заслуженной, отметив также, что на тренировках отрабатывались одиннадцатиметровые. Отдельно Дмитрий поблагодарил вратаря «Динамо» за отбитые удары.

Напомним, что «бело-голубые» выиграли петербургское дерби, пройдя «Звезду» в есрии пенальти после ничьи со счётом 2:2 в основное время.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Белоруков Динамо Санкт-Петербург Звезда Санкт-Петербург
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Легион Махачкала Легион Махачкала
Победа Хасавюрт Победа Хасавюрт
1
0
Видео
Окончен после пенальти
Уфа Уфа
Носта Носта
0
0
Видео
Окончен после пенальти
Динамо Вологда Динамо Вологда
Спартак Кострома Спартак Кострома
0
0
Видео
Окончен
Машук-КМВ Машук-КМВ
Биолог-Новокубанск Биолог-Новокубанск
0
1
Видео
Окончен
СКА-Ростов СКА-Ростов
Чайка Песчанокопское Чайка Песчанокопское
2
1
Видео
Окончен
Салют Салют
Авангард Курск Авангард Курск
2
0
Видео
Окончен
Квант Квант
Калуга Калуга
0
2
Видео
Окончен
Луки-Энергия Луки-Энергия
Тверь Тверь
3
0
Видео
Окончен после пенальти
Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь
Спартак-Нальчик Спартак-Нальчик
0
0
Видео
Окончен
Дружба Майкоп Дружба Майкоп
Кубань Холдинг Кубань Холдинг
2
0
Видео
Окончен после пенальти
Металлург Липецк Металлург Липецк
Форте Форте
1
1
Видео
Окончен
Спартак Тамбов Спартак Тамбов
Динамо Брянск Динамо Брянск
1
3
Видео
Окончен
Торпедо Владимир Торпедо Владимир
Химик Дзержинск Химик Дзержинск
1
2
Видео
Окончен
Университет Ульяновск Университет Ульяновск
Волга Ульяновск Волга Ульяновск
0
6
Видео
Окончен
Пересвет Домодедово Пересвет Домодедово
Велес Москва Велес Москва
2
5
Видео
Окончен
Знамя Труда Знамя Труда
Зоркий Красногорск Зоркий Красногорск
3
1
1.48 3.95 5.40
Видео
Окончен
Муром Муром
2DROTS 2DROTS
1
3
3.50 4.00 1.95
Видео
Окончен после пенальти
Динамо СПб Динамо СПб
Звезда Санкт-Петербург Звезда Санкт-Петербург
2
2
Видео
Все матчи
Новости
23 Августа
23:56 · Кубок России
Главный тренер 2DROTS назвал цели на Кубок России после второго раунда
22:51 · Кубок России
Игрок 2DROTS Ослоновский назвал цели на Кубок России
22:18 · Кубок России
Белоруков прокомментировал победу над «Звездой»
22:04 · Кубок России
Дмитрий Комбаров прокомментировал вылет «Звезды» из Кубка России
21:26 · Кубок России
Колыванов назвал особенность матчей против медийных команд
21:12 · Кубок России
С кем медийный 2DROTS сыграет на следующей стадии Кубка России
21:00 · Кубок России
2DROTS прошли «Муром», забив три мяча
20:39 · Кубок России
В матче Кубка России с участием 2DROTS пришлось менять арбитра
19:49 · Кубок России
Колыванов — об игре против медийных команд: «Никакого давления нет»
22 Августа
23:32 · Кубок России
Прудников: «Рад за Колыванова»
21:08 · Кубок России
«Амкал» уступил «Текстильщику» в серии пенальти
19:55 · Кубок России
Широков назвал цели «Сатурна» на Кубок России
21 Августа
17:26 · Кубок России
​«Крылья Советов» недовольны ранним началом кубкового матча против «Ахмата»
13:37 · Кубок России
​Матч Кубка России впервые будет судить женщина
20 Августа
13:43 · Кубок России
​В «Динамо» недовольны временем начала матча со «Спартаком» в Кубке России
Все новости