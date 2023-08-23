Белоруков прокомментировал победу над «Звездой»

Наставник петербургского «Динамо» Дмитрий Белоруков высказался о победе в матче второго раунда Пути регионов Кубка России над «Звездой».

«Стандартный кубковый матч, непростой. По игре мы владели инициативой, создали больше моментов, чем соперник. Не реализовали вовремя моменты, поэтому нервная концовка получилась и серия пенальти. Игрой доволен, ребят поздравил», — заявил «Амкара» и «Анжи», чьи слова приводит «Матч ТВ». По мнению Белорукова, победа была заслуженной, отметив также, что на тренировках отрабатывались одиннадцатиметровые. Отдельно Дмитрий поблагодарил вратаря «Динамо» за отбитые удары.

Напомним, что «бело-голубые» выиграли петербургское дерби, пройдя «Звезду» в есрии пенальти после ничьи со счётом 2:2 в основное время.