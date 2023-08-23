Дмитрий Комбаров прокомментировал вылет «Звезды» из Кубка России

Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров прокомментировал вылет из Кубка России после поражения от петербургского «Динамо» во втором раунде Пути регионов.

«Обидное поражение. То, что мы разбирали и планировали, — так и происходило, кроме пропущенных голов. Собственные ошибки будем разбирать. А пенальти — это лотерея, что тут говорить», — заявил экс-защитник столичного «Спартака», чьи слова приводит «Матч ТВ». По его мнению, «Звезда» движется в нужном направлении, отметив серьёзное обновление и омоложение состава петербургской команды.

Напомним, что петербургское дерби завершилось со счётом 2:2 в основное время, а в серии пенальти «Динамо» оказалось успешнее, выиграв 4:1. В пяти турах Второй лиги «Звезда» не смогла набрать ни одного очка.