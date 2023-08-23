Колыванов назвал особенность матчей против медийных команд

Наставник ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался об уровне поддержки медийных команд на матчах Кубка России.

«Молодёжи много. Они же все сидят в интернете, подписаны на блогеров. Мне же это всё по барабану, а им – интересно», — заявил экс-нападающий сборной России, чьи слова приводит «Газета.Ру».

Напомним, что «Текстильщик» стал грозой медийных команд в Кубке России, второй год подряд останавливая их в борьбе за трофей. В прошлом году ивановцы выбили 2DROTS по пенальти, выиграв таким же образом у «Амкала» в нынешнем сезоне.