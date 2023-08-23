С кем медийный 2DROTS сыграет на следующей стадии Кубка России

Команда 2DROTS, которая представляет Медиалигу, прошла уже два раунда Кубка России в нижней части турнирной сетки, то есть в Пути регионов. В начале августа 2DROTS обыграл «Сахалин» (2:0), а теперь – «Муром» (3:1).

На следующей стадии – в 1/64 финала Пути регионов – 2DROTS будет играть против кировского «Динамо». Матчи этой стадии пройдут с 12 по 14 сентября.

Действующим обладателем кубка России является московский ЦСКА. В суперфинале прошлого сезона «армейцы» обыграли «Краснодар» в серии послематчевых пенальти.

Стоит сказать, что Медиалига, где выступает 2DROTS, в последние годы пользуется серьёзной популярностью.