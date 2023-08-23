2DROTS прошли «Муром», забив три мяча

Медийные команды продолжают успешно выступать в кубковом турнире на официальном уровне. В среду встретились «Муром» и 2DROTS. Владислав Ослоновский на седьмой минуте справа ворвался в штрафную и в падении пробил мимо голкипера. Данила Прошляков с рикошетом опасно пробил по воротам, голкипер «Мурома» не удержал мяч в руках, и Александр Степанов добавил его в сетку. Тут же затяжная атака проигрывающей стороны, и от линии штрафной Сергей Запалацкий запустил мяч в левую девятку. Данила Янов мог сравнивать, но со штрафного пробил в ближнюю штангу. В концовке проникающий пас на Годфрида Гаучао стал результативным, и форвард в борьбе пробил точно в цель.
3:1, 2DROTS идет дальше, его следующий соперник - кировское «Динамо».
Протокол игры
|7'Ослоновский Владислав (0:1)
|36'Степанов Александр Вячеславович (0:2)
|(1:2) Запалацкий Сергей38'
|83'_Klutsey G. (1:3)
Трунин Илья•Волков Александр Игоревич•Плопа Максим16' (Зинович Дмитрий (16'•Сподарец Данил90') •Чупин Валерий•Запалацкий Сергей•Агуреев Даниил•Бутаков Евгений•Першин Юрий•Гыстаров Расул• 25'Янов Данила85' (Комиссаров Григорий (85') •Надольский Александр85' (Агаронян Манвел (85')
Запасные: Чаукин Лео•Габдуллин Ильнур
Сычёв Дмитрий II•Бегларян Артур (BEGLARYAN) 45'46' (Семенов Владислав (SEMIO) (46') •Гудаев Денис (DE GUDAI)•Сальников Илья (SALYA)•Логинов Вадим (LOGA)•Манаев Станислав (MANNA)90' (Талабко Артём (TALABKO) (90') •Скляр Эдамс Валтэр (EDAMS)46' (Балашов Александр (BALA23) (46') • 62'Степанов Александр Вячеславович•Ослоновский Владислав 70'80' (Фролов Максим (FROL) (80') •Гаучао Годфрид (GAWUCHO)•Прошляков Данила74' (Шерешков Андрей (74')
Запасные: Шибаев Алекс (ALEX)•Степанов Александр (STEP)
23 августа.
Бан пользователя