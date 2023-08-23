2DROTS прошли «Муром», забив три мяча

Медийные команды продолжают успешно выступать в кубковом турнире на официальном уровне. В среду встретились «Муром» и 2DROTS. Владислав Ослоновский на седьмой минуте справа ворвался в штрафную и в падении пробил мимо голкипера. Данила Прошляков с рикошетом опасно пробил по воротам, голкипер «Мурома» не удержал мяч в руках, и Александр Степанов добавил его в сетку. Тут же затяжная атака проигрывающей стороны, и от линии штрафной Сергей Запалацкий запустил мяч в левую девятку. Данила Янов мог сравнивать, но со штрафного пробил в ближнюю штангу. В концовке проникающий пас на Годфрида Гаучао стал результативным, и форвард в борьбе пробил точно в цель.

3:1, 2DROTS идет дальше, его следующий соперник - кировское «Динамо».