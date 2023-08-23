В матче Кубка России с участием 2DROTS пришлось менять арбитра

В среду вечером в Кубке России проходит матч между «Муромом» и 2RDOTS. По ходу второго тайма замена понадобилась главному арбитру Артёму Смолину. Дело в том, что он получил повреждение и не мог продолжать работу.

В итоге Александр Захаров, который был боковым арбитром, вышел работать в поле. Резервный рефери, 17-летний Игорь Калинин, стал боковым, а травмированный Артём Смолин начал выполнять функции четвёртого судьи.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Муромом» и 2DROTS можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.