Колыванов — об игре против медийных команд: «Никакого давления нет»

Наставник «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался об игре в Кубке России с медийными клубами.

«Честно сказать, давления вообще никакого нет. Мы относимся ко всем соперникам с уважением. Готовились основательно, хотели победить. Не сложилось в основное время, выиграли по пенальти», — цитирует Колыванова «Газета.Ру».

Напомним, «Текстильщик» одержал победу над «Амкалом» в матче 1/128 финала Кубка России Пути регионов. Основное время встречи завершилось нулевой ничьей, а в серии одиннадцатиметровых ударов сильнее оказался коллектив Колыванова – 4:3.

В эти минуты другой медиаклуб — 2DROTS играет в Кубке России с «Муромом». Портал LiveResult проводит текстовую трансляцию поединка.