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Кубок России

Колыванов — об игре против медийных команд: «Никакого давления нет»

23 Августа 2023 • 19:49 Комментировать
Текстильщик
0:0
ФК Амкал
окончен после пенальти

Наставник «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался об игре в Кубке России с медийными клубами.

«Честно сказать, давления вообще никакого нет. Мы относимся ко всем соперникам с уважением. Готовились основательно, хотели победить. Не сложилось в основное время, выиграли по пенальти», — цитирует Колыванова «Газета.Ру».

Напомним, «Текстильщик» одержал победу над «Амкалом» в матче 1/128 финала Кубка России Пути регионов. Основное время встречи завершилось нулевой ничьей, а в серии одиннадцатиметровых ударов сильнее оказался коллектив Колыванова – 4:3.

В эти минуты другой медиаклуб — 2DROTS играет в Кубке России с «Муромом». Портал LiveResult проводит текстовую трансляцию поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Текстильщик Игорь Колыванов Амкал
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