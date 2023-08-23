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Кубок России

Главный тренер пензенского «Зенита»: «Хочу, чтобы вся Россия увидела, какой судейский беспредел происходил в матче» эксклюзив

23 Августа 2023 • 18:05 Комментировать
Химик-Август
1:1
Зенит Пенза
окончен после пенальти

Главный тренер «Зенит-Пенза» Александр Данцев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» подверг критике судейство на матче 1/128 финала Кубка России, в котором его команда в серии пенальти уступила клубу «Химик-Август» (1:1, 3:4 по пенальти).

«Я хочу воспользоваться случаем и высказаться на тему судейства матча на Кубок России против команды «Химик-Август». Хочу, чтобы это стало известно во всеуслышание, что с нами сегодня вытворили, это просто ужас.

Первый момент. На 63-й и на 86-й минуте в их ворота два чистые пенальти судья не поставил. Что он сегодня вытворял, я не понимаю! В первом тайме в нашего игрока с двух ног сзади катятся, арбитр не свистит. Это просто безобразие! Я 25 лет в футболе, и чтобы такое вытворял судья, я в первый раз такое вижу. Я хочу, чтобы все компетентные органы посмотрели этот матч и оценили работу судьи!

Мне обидно за парней, он взял и такое устроил сегодня. У нас игрок на 86-й минуте при счёте 1:1 попадает в руку сопернику в штрафной – это не пенальти, нашему бьют снова по ногам в штрафной, и это снова не пенальти! «Химик-Август» 38 минут не мог до наших ворот подойти, подают угловой, и нам тут же пенальти прилетел! Я хочу, чтобы люди посмотрели, и вся Россия увидела, какой беспредел сегодня происходил в матче!» - сказал Данцев.


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Евро-Футбол.Ру,
Кубок России Зенит Пенза Александр Данцев
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