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Кубок России

Прудников: «Рад за Колыванова»

22 Августа 2023 • 23:32 Комментировать
Текстильщик
0:0
ФК Амкал
окончен после пенальти

Бывший форвард столичного «Спартака» Александр Прудников высказался о победе ивановского «Текстильщика» над «Амкалом» в матче второго раунда Кубка России.

«Рад за Колыванова. Помню, в прошлом году его клуб тоже обыгрывал в матче Кубка России команду из Медиалиги. «Амкал» же на данный момент — самая сильная команда Медиалиги», — заявил экс-игрок многих клубов РПЛ, чьи слова приводит «Матч ТВ». Также Прудников пожелал удачи Колыванову и его подопечным в дальнейших стадиях Кубка.

Напомним, что «Текстильщик» остановил путь медийного клуба, пройдя «Амкал» в серии послематчевых пенальти после безголевой ничьи в основное время.

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Евро-Футбол.Ру,
Текстильщик Игорь Колыванов Александр Прудников
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