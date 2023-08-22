Прудников: «Рад за Колыванова»

Бывший форвард столичного «Спартака» Александр Прудников высказался о победе ивановского «Текстильщика» над «Амкалом» в матче второго раунда Кубка России.

«Рад за Колыванова. Помню, в прошлом году его клуб тоже обыгрывал в матче Кубка России команду из Медиалиги. «Амкал» же на данный момент — самая сильная команда Медиалиги», — заявил экс-игрок многих клубов РПЛ, чьи слова приводит «Матч ТВ». Также Прудников пожелал удачи Колыванову и его подопечным в дальнейших стадиях Кубка.

Напомним, что «Текстильщик» остановил путь медийного клуба, пройдя «Амкал» в серии послематчевых пенальти после безголевой ничьи в основное время.