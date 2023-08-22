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«Амкал» уступил «Текстильщику» в серии пенальти

22 Августа 2023 • 21:08 Комментировать
Текстильщик
0:0
ФК Амкал
окончен после пенальти

В кубковом матче во вторник медийная команда «Амкал» играла против «Текстильщика». Уже на первых минутах Никита Симдянкин мог открыть счет, когда мяч после его навеса попал в дальнюю крестовину. Форвард «Текстильщика» снова был на острие, в падении головой пробил, и голкипер перевел мяч в штангу. «Амкал» провел весь второй тайм в меньшинстве после удаления Евгения Маричева за грубую игру. Каркас ворот выручил и другую команду после удара Эрика Товмасяна.

0:0 после основного времени, а в серии пенальти выиграл «Текстильщик» (4:3).

Протокол игры  
Текстильщик

0:0

(пен. 4:3)

ФК Амкал
Яворский НикитаЕлисеев Александр  33'Калин ДанилаКлимов ИгорьЕфремов ДмитрийГоровых ДаниилЕрмолин Роман 59' (Лямзин Михаил ( 59') Сентюрин Михаил 79' (Самылин Алексей ( 79') Скворцов Алексей 79' (Шлёнкин Александр ( 79') Евсеев Алексей 72' (Сергеев Виктор ( 72') Симдянкин Никита
Запасные: Григорьев АлександрХусаинов ДамирЛихачёв Александр
Мухин ВладимирКузькин Дмитрий (KUZ9)Захаров ИванДолгушин Михаил (DOLGUSHIN)Имаев Руслан (IMAEV)Маричев Евгений  49'Товмасян Эрик (PROFIK) 90' (Шурыгин Илья (NAEMNIK) ( 90') Дубчак Никита (DUBINHO)Прокопьев Михаил (PROKOP)Коротаев Владислав (KARAT) 63' (Катрич Анатолий (KATRICH) ( 63') Лобкарев Владимир (KENT) 51' (Гооге Антон ( 51')
Запасные: Петровский Антон (УКОЛ)Алёшин Андрей (SIBSKANA)Дубников Кирилл (DUB)Гамидов Алексей
22 августа.

 

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