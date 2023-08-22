«Амкал» уступил «Текстильщику» в серии пенальти

В кубковом матче во вторник медийная команда «Амкал» играла против «Текстильщика». Уже на первых минутах Никита Симдянкин мог открыть счет, когда мяч после его навеса попал в дальнюю крестовину. Форвард «Текстильщика» снова был на острие, в падении головой пробил, и голкипер перевел мяч в штангу. «Амкал» провел весь второй тайм в меньшинстве после удаления Евгения Маричева за грубую игру. Каркас ворот выручил и другую команду после удара Эрика Товмасяна.

0:0 после основного времени, а в серии пенальти выиграл «Текстильщик» (4:3).