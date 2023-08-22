«Амкал» уступил «Текстильщику» в серии пенальти

В кубковом матче во вторник медийная команда «Амкал» играла против «Текстильщика». Уже на первых минутах Никита Симдянкин мог открыть счет, когда мяч после его навеса попал в дальнюю крестовину. Форвард «Текстильщика» снова был на острие, в падении головой пробил, и голкипер перевел мяч в штангу. «Амкал» провел весь второй тайм в меньшинстве после удаления Евгения Маричева за грубую игру. Каркас ворот выручил и другую команду после удара Эрика Товмасяна.
0:0 после основного времени, а в серии пенальти выиграл «Текстильщик» (4:3).
Протокол игры
|Текстильщик
0:0
(пен. 4:3)
|ФК Амкал
Яворский Никита•Елисеев Александр• 33'Калин Данила•Климов Игорь•Ефремов Дмитрий•Горовых Даниил•Ермолин Роман59' (Лямзин Михаил (59') •Сентюрин Михаил79' (Самылин Алексей (79') •Скворцов Алексей79' (Шлёнкин Александр (79') •Евсеев Алексей72' (Сергеев Виктор (72') •Симдянкин Никита
Мухин Владимир•Кузькин Дмитрий (KUZ9)•Захаров Иван•Долгушин Михаил (DOLGUSHIN)•Имаев Руслан (IMAEV)•Маричев Евгений• 49'Товмасян Эрик (PROFIK)90' (Шурыгин Илья (NAEMNIK) (90') •Дубчак Никита (DUBINHO)•Прокопьев Михаил (PROKOP)•Коротаев Владислав (KARAT)63' (Катрич Анатолий (KATRICH) (63') •Лобкарев Владимир (KENT)51' (Гооге Антон (51')
22 августа.
Бан пользователя