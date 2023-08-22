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Кубок России

Широков назвал цели «Сатурна» на Кубок России

22 Августа 2023 • 19:55 Комментировать
ФК Сахалинец
0:2
Леон Сатурн
окончен

Генеральный директор «Сатурна» Роман Широков назвал цели раменского клуба в нынешнем розыгрыше Кубка России.

«Мы планируем выйти в весеннюю часть Кубка России. Изначально перед командой стояла такая задача. Будем стараться её выполнить», — заявил бывший капитан российской национальной команды, чьи слова приводит «Матч ТВ». Также Широков прокомментировал победу над «Сахалинцем», отметив, что качество игры всё равно оставляет желать лучшего.

Напомним, что «Сатурн» выиграл матч второго раунда Пути регионов Кубка России со счётом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сатурн Роман Широков
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