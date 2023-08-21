​«Крылья Советов» недовольны ранним началом кубкового матча против «Ахмата»

В рамках пятого тура группового этапа Кубка России «Крылья Советов» будут принимать «Ахмат». Игра пройдёт в среду, 4 октября. Начало матча было назначено на 12:30 по московскому времени.

В «Крыльях Советов» недоумевают из-за того, что игру было решено начинать так рано в будний день.

«Назначение матча на будний день, в столь ранее время исключает возможность привлечь зрителя не только на трибуны, но и к экранам телевизоров», - комментарий пресс-службы «крылышек» приводит «Чемпионат».

Клуб подчёркивает, что в такой ситуации проиграют все: клуб, фанаты, рекламодатели, спонсоры и телевещатель.

В «Крыльях Советов» надеются, что за полтора месяца матч удастся перенести на более удобное время.