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​«Крылья Советов» недовольны ранним началом кубкового матча против «Ахмата»

21 Августа 2023 • 17:26 Комментировать

В рамках пятого тура группового этапа Кубка России «Крылья Советов» будут принимать «Ахмат». Игра пройдёт в среду, 4 октября. Начало матча было назначено на 12:30 по московскому времени.

В «Крыльях Советов» недоумевают из-за того, что игру было решено начинать так рано в будний день.

«Назначение матча на будний день, в столь ранее время исключает возможность привлечь зрителя не только на трибуны, но и к экранам телевизоров», - комментарий пресс-службы «крылышек» приводит «Чемпионат».

Клуб подчёркивает, что в такой ситуации проиграют все: клуб, фанаты, рекламодатели, спонсоры и телевещатель.

В «Крыльях Советов» надеются, что за полтора месяца матч удастся перенести на более удобное время.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Ахмат
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