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Кубок России

​Матч Кубка России впервые будет судить женщина

21 Августа 2023 • 13:37 Комментировать
Чертаново
...
Динамо Киров
23.08 14:00

Впервые в истории на матч Кубка России была назначена женская бригада арбитров. Об этом рассказывает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Так, поединок второго раунда Пути регионов между «Чертаново» и кировским «Динамо» будет судить Вера Опейкина. На боковых линиях будут работать Екатерина Курочкина и Елена Собчук, а функции резервного рефери будет выполнять Анастасия Варфоломеева.

Матч между «Чертаново» и «Динамо» (Киров) пройдёт в среду, 23 августа. Стартовый свисток Вера Опейкина даст в 14:00 по московскому времени.

Добавим, что действующим обладателем Кубка России является ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Киров Чертаново Вера Опейкина
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ЧЕРТАНОВО ДИНАМО КИРОВ
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