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​В «Динамо» недовольны временем начала матча со «Спартаком» в Кубке России

20 Августа 2023 • 13:43 Комментировать

«Динамо» недовольно тем, что домашний матч группового этапа Кубка России против «Спартака» 4 октября начнётся в 16:45 по московскому времени. Комментарий на этот счёт дал Павел Пивоваров – генеральный директор «бело-голубых».

«Мы недовольны назначением топового матча на среду в 16:45. Конечно, болельщики могут не прийти, но мы надеемся, что они придут», - сказал Пивоваров, чьи слова приводит ТАСС.

Во вторник, 29 августа, «Спартак» и «Динамо» встретятся в Кубке России на «Открытие Арене». Эта игра стартует в 19:30 по московскому времени.  

Добавим, что после пяти матчей нового чемпионата России «Динамо» имеет десять очков в своём активе.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Павел Пивоваров
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