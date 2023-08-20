​В «Динамо» недовольны временем начала матча со «Спартаком» в Кубке России

«Динамо» недовольно тем, что домашний матч группового этапа Кубка России против «Спартака» 4 октября начнётся в 16:45 по московскому времени. Комментарий на этот счёт дал Павел Пивоваров – генеральный директор «бело-голубых».

«Мы недовольны назначением топового матча на среду в 16:45. Конечно, болельщики могут не прийти, но мы надеемся, что они придут», - сказал Пивоваров, чьи слова приводит ТАСС.

Во вторник, 29 августа, «Спартак» и «Динамо» встретятся в Кубке России на «Открытие Арене». Эта игра стартует в 19:30 по московскому времени.

Добавим, что после пяти матчей нового чемпионата России «Динамо» имеет десять очков в своём активе.