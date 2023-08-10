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​Игнашевич: «Есть задача - выигрывать в каждом матче»

10 Августа 2023 • 23:43 Комментировать
Ахмат
0:2
Балтика
окончен

Наставник «Балтики» Сергей Игнашевич доволен успехом своих подопечных - калининградцы обыграли в кубковом матче грозненский «Ахмат», регулярно доставляющий проблемы куда более серьезным клубам. Игнашевич верит в то, что успех взбодрит футболистов клуба, который вернулся в высшую лигу российского футбола.

- Мы понимали, что по такой погоде неправильно прессинговать и играть высоко. Надежно сыграли в обороне в обоих таймов, практически не позволив сопернику создать моменты. У нас задача выиграть в каждом матче, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В воскресенье «Балтика» сыграет в чемпионате с московским «Динамо». 

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Сергей Игнашевич Ахмат
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