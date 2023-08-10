Тренер «Химок» Талалаев: «Балтика» превратилась в хорошую машину»

Рулевой подмосковных «Химок» Андрей Талалаев высказался о результатах «Балтики» на старте нового сезона.

«На мой взгляд, «Балтика» постепенно адаптируется к Премьер‑лиге, и это страшно для многих команд. Команда постепенно превратилась в хорошую машину. Не в Porsche или Mercedes, но Volkswagen точно», — заявил Талалаев «Матч ТВ».

Эксперт отметил, что в матче с «Ахматом» калининградский клуб очень уверенно действовал в обороне. Кроме того, команда Сергея Игнашевича проводила быстрые контратаки, добавил тренер.

10 августа «Балтика» одолела «Ахмат» в матче второго тура группового этапа Кубка России со счетом 2:0 и возглавила квартет C, опередив «Зенит».