«Балтика» – 6: команда Игнашевича охладила «Ахмат» в жару и одержала вторую победу в Кубке России

В последнем матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между собой жарким грозненским вечером соперничали «Ахмат» и «Балтика».

Чемпионат России имеет свойство плавно перетекать в Кубок России, тогда как Кубок России имеет свойство плавно перетекать в чемпионат России. В РПЛ и на групповом этапе Кубка выступают одни и те же команды, поэтому кто-то уже сыграл между собой дважды в разных турнирах. И там, и там «Локомотив» встречался с «Рубином», «Динамо» играло с «Краснодаром». На глаз отличить чемпионат и Кубок можно по составам: во втором случае они обычно смешанные, полуторные или как там ещё называется.

В первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Балтика» одержала выездную победу над «Крыльями Советов». «Ахмат» же на той стадии отправился в гости к «Зениту», где потерпел поражение. Во втором туре петербургский клуб выиграл в Самаре и набрал шесть очков. Теперь настал черёд очной встречи «Ахмата» и «Балтики» в Грозном. Получается, у грозненцев не было ни одного набранного балла, а калининградцы имели три очка в турнирной таблице квартета.

В начале отчётного матча команды обменялись похожими нереализованными моментами. Они возникли после подачи (вброса аута) с правого фланга и неудачной скидки головой защитника на голову игроку атаки соперника. Харин и Барков завершали эпизоды, и оба бахнули мячом выше створа. Потом «Ахмат» уверенно завладел инициативой. Активен был Бериша, однако максимум, чего он добился, это обводящий удар в правый угол, отражённый Латышонком.

Тонко у «Балтики» было на месте правого центрального защитника. На 36-й минуте Ильин пробивал оттуда и не смог переиграть Латышонка, сразу после чего Ковачев не успел сыграть на добивании. Вскоре Диванович подключился в том же районе, далековато отпустил от себя мяч и всё же ударил в ближний угол, а Латышонок отвёл угрозу на угловой. Однако выяснилось, что угрозы воротам калининградцев на самом деле не было из-за положения «вне игры» у Дивановича.

В последнюю пятиминутку «Балтика» активизировалась, и не зря. Галоян после подачи углового с правого фланга головой переправил мяч в руки Шелии, а чуть позже издали попал в перекладину, что опосредованно привело к автоголу Семёнова. После отскока от стойки ворот Барков подхватил мяч на правом углу вратарской и прострелил его с рикошетом от Быстрова, а вместо Мусаева на дальней штанге мяч замкнул в свои ворота Семёнов (0:1).

После перерыва «Ахмат» постарался организовать давление на чужие ворота, только вот безуспешно. Диванович из неудобной позиции пробил головой выше створа после навеса Тодоровича справа с углового. В контратаку затем опасно выбегал Пряхин, который метил низом в правый угол и немного не попал в створ. Зато на 62-й минуте Дудиев перед штрафной хозяев отнял мяч у Быстрова, легко прошёл Волкова и выкатил мяч для поразившего пустые ворота Баркова (0:2).

В оставшиеся полчаса «Балтика» пощёлкала предсказуемые позиционные атаки «Ахмата» и спокойно довела дело до победы, ставшей для неё второй в нынешнем розыгрыше Кубка. Команда Игнашевича набрала шесть очков в группе и догнала «Зенит» по этому показателю. В то же время «Ахмат» и «Крылья Советов» не имеют здесь ни одного балла в своих копилках.

Кирилл Иванцов