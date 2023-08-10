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Кубок России

«Балтика» – 6: команда Игнашевича охладила «Ахмат» в жару и одержала вторую победу в Кубке России

10 Августа 2023 • 21:55 Комментировать
Ахмат
0:2
Балтика
окончен

В последнем матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между собой жарким грозненским вечером соперничали «Ахмат» и «Балтика».

Протокол игры  
Ахмат0:2Балтика
  62'Барков Дмитрий (0:2)
Шелия ГиоргиБыстров МаратХарин Евгений 86' (Челикович Ясмин ( 86') Семёнов Андрей ИгоревичУциев Ризван 46' (Тодорович Дарко ( 46') Бериша БернардДиванович ЗаимИльин Владимир 46' (Конате Мохамед II ( 46') Камилов Владислав 64' (Олейников Иван ( 64') Ковачев Светослав 64' (Тимофеев Артём ( 64'  65') Волков Виталий
Запасные: Ташаев РизванМацуев МинкаилОпарин Михаил
Латышонок ЕвгенийДудиев АсланЛазарев ВадимОстойич ИванАванесян ТигранЛамейра Жоао  52' 57' (Радмановац Никола ( 57') Галоян Артур 46' (Маляров Кирилл ( 46') Осипов Александр  83'Барков Дмитрий 73' (Гузина Гедеон ( 73') Энрикес Анхело 82' (Кузьмин Максим ( 82') Мусаев Тамерлан 46' (Пряхин Сергей ( 46')
Запасные: Казаев ЯнБориско МаксимВалиахметов ЭдуардЖеймо НикитаЖиров АлександрПуцко АлександрФернандес Роберто
10 августа. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).

Чемпионат России имеет свойство плавно перетекать в Кубок России, тогда как Кубок России имеет свойство плавно перетекать в чемпионат России. В РПЛ и на групповом этапе Кубка выступают одни и те же команды, поэтому кто-то уже сыграл между собой дважды в разных турнирах. И там, и там «Локомотив» встречался с «Рубином», «Динамо» играло с «Краснодаром». На глаз отличить чемпионат и Кубок можно по составам: во втором случае они обычно смешанные, полуторные или как там ещё называется.

В первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Балтика» одержала выездную победу над «Крыльями Советов». «Ахмат» же на той стадии отправился в гости к «Зениту», где потерпел поражение. Во втором туре петербургский клуб выиграл в Самаре и набрал шесть очков. Теперь настал черёд очной встречи «Ахмата» и «Балтики» в Грозном. Получается, у грозненцев не было ни одного набранного балла, а калининградцы имели три очка в турнирной таблице квартета.

В начале отчётного матча команды обменялись похожими нереализованными моментами. Они возникли после подачи (вброса аута) с правого фланга и неудачной скидки головой защитника на голову игроку атаки соперника. Харин и Барков завершали эпизоды, и оба бахнули мячом выше створа. Потом «Ахмат» уверенно завладел инициативой. Активен был Бериша, однако максимум, чего он добился, это обводящий удар в правый угол, отражённый Латышонком.

Тонко у «Балтики» было на месте правого центрального защитника. На 36-й минуте Ильин пробивал оттуда и не смог переиграть Латышонка, сразу после чего Ковачев не успел сыграть на добивании. Вскоре Диванович подключился в том же районе, далековато отпустил от себя мяч и всё же ударил в ближний угол, а Латышонок отвёл угрозу на угловой. Однако выяснилось, что угрозы воротам калининградцев на самом деле не было из-за положения «вне игры» у Дивановича.

В последнюю пятиминутку «Балтика» активизировалась, и не зря. Галоян после подачи углового с правого фланга головой переправил мяч в руки Шелии, а чуть позже издали попал в перекладину, что опосредованно привело к автоголу Семёнова. После отскока от стойки ворот Барков подхватил мяч на правом углу вратарской и прострелил его с рикошетом от Быстрова, а вместо Мусаева на дальней штанге мяч замкнул в свои ворота Семёнов (0:1).

После перерыва «Ахмат» постарался организовать давление на чужие ворота, только вот безуспешно. Диванович из неудобной позиции пробил головой выше створа после навеса Тодоровича справа с углового. В контратаку затем опасно выбегал Пряхин, который метил низом в правый угол и немного не попал в створ. Зато на 62-й минуте Дудиев перед штрафной хозяев отнял мяч у Быстрова, легко прошёл Волкова и выкатил мяч для поразившего пустые ворота Баркова (0:2).

В оставшиеся полчаса «Балтика» пощёлкала предсказуемые позиционные атаки «Ахмата» и спокойно довела дело до победы, ставшей для неё второй в нынешнем розыгрыше Кубка. Команда Игнашевича набрала шесть очков в группе и догнала «Зенит» по этому показателю. В то же время «Ахмат» и «Крылья Советов» не имеют здесь ни одного балла в своих копилках.

Кирилл Иванцов

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