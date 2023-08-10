«Балтика» удвоила перевес в матче с «Ахматом»

«Балтика» сделала ещё один шаг к победе над «Ахматом» в кубковом матче. Калининградцы открыли счёт «в раздевалку» после автогола Андрея Семёнова. Второй гол гостевой команды также был забит не без помощи соперника. Аслан Дудиев чисто отобрал мяч у Марата Быстрова, передача в центр, и Дмитрий Барков отметился результативным ударом по воротам грозненцев.

2:0, «Балтика» лидирует в группе вместе с «Зенитом» (по 6 очков), у «Ахмата» и «Крыльев» нет зачетных пунктов.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.