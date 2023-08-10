В последнем кубковом матче второго тура «Ахмат» принимает «Балтику». Команды провели почти весь первый тайм без забитых мячей, и всё же на перерыв команды ушли без нулей на табло. На 44-й минуте Артур Галоян запустил мяч в перекладину, Дмитрий Барков подобрал и прострелил в центр, а Андрей Семёнов срезал мяч в свои ворота. Калининградцы ведут 1:0 и на данный момент набирают шесть очков вместе с «Зенитом». У «Ахмата» и «Крыльев Советов» пока нет очков. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.
«Балтика» выиграла первый тайм у «Ахмата» благодаря автоголу
Оценить новость
Бонусы букмекеров
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Августа
20:02 · Кубок РоссииИгнашевич: «Непростые погодные условия, очень жарко, только в этом вижу главную трудность»
19:58 · Кубок РоссииТашуев: «Балтика» - сильная команда, не стала шарахаться, сохранила костяк и точечно усилилась»
19:10 · Россия. Премьер-лига«Закрылся в туалете и плакал»: Божович назвал самый тяжёлый момент в тренерской карьере
18:19 · Кубок РоссииДеменко: «Последние матчи Кубка России подарили много радости всем, кто их смотрел»
15:47 · Кубок РоссииДенис Попов объяснил, почему «Динамо» вырвало победу над «Краснодаром» эксклюзив
15:04 · Россия. Премьер-лигаКобелев: «Про Личку пока рано говорить, давайте посмотрим минимум восемь-десять игр»
Бан пользователя