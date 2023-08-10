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«Балтика» выиграла первый тайм у «Ахмата» благодаря автоголу

10 Августа 2023 • 20:54 Комментировать
Ахмат
0:2
Балтика
окончен

В последнем кубковом матче второго тура «Ахмат» принимает «Балтику». Команды провели почти весь первый тайм без забитых мячей, и всё же на перерыв команды ушли без нулей на табло. На 44-й минуте Артур Галоян запустил мяч в перекладину, Дмитрий Барков подобрал и прострелил в центр, а Андрей Семёнов срезал мяч в свои ворота. Калининградцы ведут 1:0 и на данный момент набирают шесть очков вместе с «Зенитом». У «Ахмата» и «Крыльев Советов» пока нет очков. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Ахмат
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