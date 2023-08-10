Игнашевич: «Непростые погодные условия, очень жарко, только в этом вижу главную трудность»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ахматом».

- «Ахмат» нам хорошо известен, знаем главного тренера и футбол, в который играет его команда. Непростые погодные условия, очень жарко, только в этом вижу главную трудность.

- Мы видим в составе некоторые изменения. Это плановая ротация в связи с тем, что матч в Кубке проходит?

- Конечно, это ротация, у нас через два дня игра в чемпионате, у «Ахмата» через три дня, у нас - через два. Конечно, мы должны давать отдыхать. К тому же у нас выездной график, очередной, поэтому сегодня и через два дня у нас игра в Москве. Поэтому мы должны ротировать и давать отдыхать игрокам.