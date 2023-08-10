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Ташуев: «Балтика» - сильная команда, не стала шарахаться, сохранила костяк и точечно усилилась»

10 Августа 2023 • 19:58 Комментировать
Ахмат
0:1
Балтика
перерыв

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Балтикой».

- Я с «Балтикой» встречался еще недавно, на Кубок с «Чайкой», состав сохранился и костяк. Это сильная команда, не стала шарахаться, сохранила костяк и точечно усилилась, поэтому стиль и особенности игры команды футболисты знают. Команда сбитая, она знает, как достигать результата, выжимая из тех, может быть, небольших фрагментов матча, стандартов, определенного давления, самоотдачи, правильных действий в обороне. Поэтому команда непростая, но дает играть сопернику, в то же время ищет контршанс. Поэтому готовились к непростому матчу, хотя и у нас состав не совсем стабильный, чтобы рассчитывать на хорошие взаимодействия. В любом случае ребят настраивали. Нам нужно думать о болельщиках после неудачных матчей, во-вторых, хотим дальше идти в Кубке, двигаться вперед.

- Видели, что в составе Ковачев выходит с первых минут. Это обусловлено тем, что он уже притерся к команде, или это ротация?

- Здесь микст, скорее всего, составляющих в том плане, что игрок провел с командой сборы, играл в контрольных матчах, в тренинге, знали, чем он занимался, в плане технической оснащенности, атлетической подготовки. Он поработал с командой, достаточно неплохо вышел на замену. Мы сегодня даем ему возможность проверить себя, набирать игровую форму, прочувствовать уровень РПЛ, чтобы он влился в коллектив и помогал нам в остальных матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Сергей Ташуев Ахмат
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АХМАТ БАЛТИКА
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