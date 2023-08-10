Деменко: «Последние матчи Кубка России подарили много радости всем, кто их смотрел»

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко высоко оценил второй тур группового этапа Кубка России. Напомним, что он подарил нам два ярких матча – «Спартак» обыграл дома «Пари НН» (5:4), а «Динамо» - «Краснодар» - 4:3. Оба московских клуба забили победные голы в концовках встречи.

«Эти матчи подарили много радости болельщикам, журналистам и всем, кто их смотрел. Самое главное никто не относится к этим играм несерьёзно», - цитирует Деменко Vprognoze.ru.

Отдельно эксперт отметил игру московского «Динамо» - «бело-голубые» одержали вторую победу в официальных матчах подряд.

«Динамо» вообще после игры с «Зенитом» перестроилось и ребята почувствовали уверенность и это добавляет мотивации», - добавил Деменко.