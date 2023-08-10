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Деменко: «Последние матчи Кубка России подарили много радости всем, кто их смотрел»

10 Августа 2023 • 18:19 Комментировать
Ахмат
...
Балтика
Через 0 ч. 48 мин.

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко высоко оценил второй тур группового этапа Кубка России. Напомним, что он подарил нам два ярких матча – «Спартак» обыграл дома «Пари НН» (5:4), а «Динамо» - «Краснодар» - 4:3. Оба московских клуба забили победные голы в концовках встречи.

«Эти матчи подарили много радости болельщикам, журналистам и всем, кто их смотрел. Самое главное никто не относится к этим играм несерьёзно», - цитирует Деменко Vprognoze.ru.

Отдельно эксперт отметил игру московского «Динамо» - «бело-голубые» одержали вторую победу в официальных матчах подряд.

«Динамо» вообще после игры с «Зенитом» перестроилось и ребята почувствовали уверенность и это добавляет мотивации», - добавил Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Динамо Москва Кубок России Максим Деменко Пари НН
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