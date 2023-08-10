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Кубок России

Шипицин: «Сначала казалось, что «Динамо» загонит «Краснодар» эксклюзив

10 Августа 2023 • 17:51 Комментировать
Динамо Москва
4:3
Краснодар
окончен

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги матча второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Динамо» – «Краснодар» (4:3).

- Личка ставит в «Динамо» атакующий футбол, чтобы команда не отсиживалась в обороне. Понятно, что не вся основная обойма была задействована в Кубке, но всё равно в игре динамовцев виднелась рука Лички. Со временем у них должна получиться интересная атакующая команда.

«Краснодар», пока не пропустил два мяча, смотрелся вяло и больше действовал от обороны. Понятно, там тоже больше дали поиграть тем игрокам, которые не выходили раньше. До 20-й минуты думалось, что «Динамо» загонит «Краснодар» в одну калитку. А потом, конечно, когда счёт стал 2:0, на поле появился тот «Краснодар», который мы знаем, который атакует, бежит и летит вперёд.

Да, чуть-чуть не повезло «Краснодару», согласен. Но, в принципе, понравился футбол, который показали обе команды. Те ребята, которые не попадали в основу, достойно себя проявили и показали, что на них можно рассчитывать дальше.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Динамо Москва Кубок России Евгений Шипицин
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