Игрок «Факела» Брызгалов — о победе над ЦСКА: «Как глоток воздуха»

Защитник «Факела» Сергей Брызгалов поделился комментарием после победы над ЦСКА (2:0) во втором туре группового этапа Кубка России.

«Победа в матче с ЦСКА, однозначно, как глоток воздуха. Нужно было брать очки и переломить ту серию неудач, которая у нас была. К счастью, все так и произошло», — приводит слова Брызгалова издание «Чемпионат».

Экс-футболист «Спартака» признался, что победа над ЦСКА принесла ему дополнительные приятные эмоции.

За два матча воронежский клуб набрал три очка в Кубке России. В третьем туре «Факел» примет на своем поле «Оренбург». Встреча пройдет 29 августа.