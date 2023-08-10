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Кубок России

​Губерниев – о Кубке России: «Если людям не нравится футбольная результативность, это проблема какая-то уже медицинская» эксклюзив

10 Августа 2023 • 16:59 Комментировать (1)

Известный российский комментатор и журналист Дмитрий Губерниев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил результативные матчи в Кубке России.

Напомним, что на днях «Спартак» обыграл «Пари НН» со счётом 5:4, а «Динамо» - «Краснодар» со счётом 4:3.

«Надо быть идиотом - если людям не нравится футбольная результативность, значит, это проблема какая-то уже медицинская. Футбол прекрасен, когда есть много голов, и я могу только восхищаться футбольным Кубком страны. Я всегда «топил» за повышение престижа Кубка, негодовал, когда ставили не основные составы. Сейчас внимание к Кубку очень серьёзное, и мы это видим на примере «Спартака», который сначала выпускает дубль, а потом игроки основы делают 5:4. Поэтому, да здравствует такой футбол! И он прекрасен во всех проявлениях», - сказал Губерниев.

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Кубок России Дмитрий Губерниев
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Комментарии (1)
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ингерман
10 Августа 2023 в 17:12
«... это проблема какая-то уже медицинская»
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ай ента праблема у тибя и таво кто такех как ты на рабоцу априделяить.. А-ха-ха-ха! )))
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