Известный российский комментатор и журналист Дмитрий Губерниев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил результативные матчи в Кубке России.

Напомним, что на днях «Спартак» обыграл «Пари НН» со счётом 5:4, а «Динамо» - «Краснодар» со счётом 4:3.

«Надо быть идиотом - если людям не нравится футбольная результативность, значит, это проблема какая-то уже медицинская. Футбол прекрасен, когда есть много голов, и я могу только восхищаться футбольным Кубком страны. Я всегда «топил» за повышение престижа Кубка, негодовал, когда ставили не основные составы. Сейчас внимание к Кубку очень серьёзное, и мы это видим на примере «Спартака», который сначала выпускает дубль, а потом игроки основы делают 5:4. Поэтому, да здравствует такой футбол! И он прекрасен во всех проявлениях», - сказал Губерниев.