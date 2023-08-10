Мостовой — об игре ЦСКА: «Я был в шоке»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил игру ЦСКА в матче с «Факелом». Встреча второго тура группового этапа Кубка России завершилась со счетом 2:0 в пользу воронежской команды.

«Я был поражен и удивлен такой игре ЦСКА. Они играли без какой-то энергии. Понятно, что в Кубке ротация, но даже с учетом этого, я вообще не узнал ЦСКА. Я был в шоке», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

После двух туров ЦСКА возглавляет группу А в Кубке России, набрав три очка. Стоит отметить, что в этом квартете все коллективы набрали одинаковое количество баллов, но «армейцы» лидируют по дополнительным показателям.

Следующим соперником ЦСКА в Кубке страны станет «Сочи» (30 августа).