Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал матч второго тура группового этапа Пути РПЛ между московским «Динамо» и «Краснодаром» (4:3).

- Игра была очень интересная в исполнении обеих команд, с обилием забитых мячей. Остроатакующий, практически без центральной зоны. Команды старались проходить её очень быстро, использовали проникающие вертикальные передачи вперёд, старались оказывать давление на оборону соперника при первой же возможности. В общем, хороший матч, зрелищный, результативный.

Случайна ли победа с разницей в один мяч? Случайного ничего не сбывает. Кто был чуть лучше, тот и забил на один мяч больше. В первые десять минут, может, примерно одинаковая игра была, дальше владело преимуществом «Динамо» до 40-й минуты. Потом «Краснодар» в течение трёх минут забил гол и не реализовал пенальти. Второй тайм краснодарцы тоже начали активно, забили, но «Динамо» перехватило инициативу… Игра шла на встречных курсах, интересно для болельщиков.