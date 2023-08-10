Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил матч второго тура группового этапа Пути РПЛ «Динамо» – «Краснодар» (4:3).

- Чтобы выиграть у «Динамо», надо было реализовывать все свои моменты. Начало матча у «Краснодара» было плохое, а после пропущенного гола он разыгрался, и пошёл футбол красивый, отличный, искромётный. Время летит при такой игре очень быстро. Кривцова отмечу – прилично сыграл. Ахметов – тоже, хоть и пенальти не забил. А в ворота надо было Сафонова ставить – может, он меньше пропустил бы, чем Агкацев. В других матчах Кубка у «Зенита» понравился Васильев, а у «Оренбурга» – Оганесян, он красавчик.