Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Кузнецов назвал причину поражения ЦСКА в Кубке России

10 Августа 2023 • 12:57 Комментировать

Экс-игрок московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался относительно поражения столичного коллектива от воронежского «Факела» в матче второго тура групповой стадии Кубка России.

«В Кубке играет неоптимальный состав. В Оренбурге тоже играл не основной состав. Кубок - это другой турнир: дают шансы тем, кто на вторых ролях. Нельзя проводить все игры на пределе», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

Напомним, что матч прошел на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился поражением ЦСКА со счетом 0:2.

Следующий поединок «армейцы» проведут против «Сочи» на своем поле. Матч четвертого тура Премьер-лиги состоится в воскресенье, 13 августа.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Факел Дмитрий Кузнецов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.08.23 в 20:00
Ахмат Ахмат
Балтика Балтика
2.22 3.75 3.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Августа
12:57 · Кубок России
Кузнецов назвал причину поражения ЦСКА в Кубке России
12:05 · Кубок России
Полузащитник «Краснодара» Кади высказался о поражении от «Динамо»
11:29 · Кубок России
Королёва оценила матч «Динамо» - «Краснодар»
11:28 · Россия. Премьер-лига
Салтыков: «В матче с «Зенитом» у нас было достаточно моментов, надо только поработать над реализацией»
10:40 · Кубок России
Кривцов подвёл итоги матча «Динамо» - «Краснодар»
10:17 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Крыльев Советов» Шитов — о матче с «Зенитом»: «В моменте с пропущенным голом мне не хватило оборонительных навыков»
09:52 · Россия. Премьер-лига
Бубнов: «В матче с «Крыльями Советов» «Зенит» сыграл посредственно» 1
09:39 · Кубок России
Шелия: «Ахмат» хочет выйти из группы и побороться за кубок»
08:55 · Кубок России
Бальбуэна высказался о победе «Динамо» над «Краснодаром»
02:00 · Кубок России
Ахметов прокомментировал поражение от «Динамо» в Кубке России
09 Августа
23:26 · Кубок России
Ивич: «Шапи очень хорошо сегодня сыграл, он меня в каком-то смысле удивил»
23:22 · Кубок России
Гайч: «Заболотный — великолепный нападающий»
23:08 · Кубок России
Личка: «Краснодар» так же забил нам в первом матче, а мы сегодня им вернули им должок»
22:57 · Кубок России
Фомин: «Может быть, все проблемы в психологии»
22:43 · Кубок России
Квеквескири оценил важность победы над ЦСКА
Все новости