Кузнецов назвал причину поражения ЦСКА в Кубке России

Экс-игрок московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался относительно поражения столичного коллектива от воронежского «Факела» в матче второго тура групповой стадии Кубка России.

«В Кубке играет неоптимальный состав. В Оренбурге тоже играл не основной состав. Кубок - это другой турнир: дают шансы тем, кто на вторых ролях. Нельзя проводить все игры на пределе», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

Напомним, что матч прошел на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился поражением ЦСКА со счетом 0:2.

Следующий поединок «армейцы» проведут против «Сочи» на своем поле. Матч четвертого тура Премьер-лиги состоится в воскресенье, 13 августа.