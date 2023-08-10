Полузащитник «Краснодара» Кади высказался о поражении от «Динамо»

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес высказался о поражении от московского «Динамо» в матче второго тура группового этапа пути РПЛ.

Игрок отметил, что матч получился сложным, но такие поражения бывают, ведь это футбол.

«Если бы не гол Захаряна, была бы ничья — 3:3, ну а так, мы провели хороший матч. Ивич сказал, что ментально нужно настраиваться уже на следующий матч, а этот отпустить», - приводит слова Кади «Спорт-Экспресс».

Напомним, что столичный клуб одержал победу со счётом 4:3 благодаря голу Арсена Захаряна со штрафного, который сам и заработал, на 94-й минуте встречи.