Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал неожиданное поражение «армейского» клуба в матче второго тура Кубка России против «Факела» (0:2).

«Моменты были, реализация хромала. Понятно, что на каждую игру нужен настрой, а если должного настроя не было, то потом тяжело перестроиться. Можно найти много причин, но первая – недонастроились. Потом спохватились и уже не смогли перевернуть ход игры. Такие моменты бывают, например, матч в РПЛ против «Локомотива». «Железнодорожники» создавали, душили, а потом раз пенальти, два забили и всё, игра перевернулась. В этой игре тоже давили, душили, но не забили, а «Факел» всё реализовал», — сказал Масалитин.

Победу воронежскому клубу принёс дубль нападающего Максима Максимова. Теперь в группе A у всех по три очка: ЦСКА, «Факел», «Сочи» и «Оренбург».