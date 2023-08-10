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Королёва оценила матч «Динамо» - «Краснодар»

10 Августа 2023 • 11:29 Комментировать

Известная российская певица Наташа Королёва высказалась о поединке между московским «Динамо» и «Краснодаром» в рамках второго тура групповой стадии Кубка России. Встреча завершилась победой «бело-голубых» со счетом 4:3.

«Матч невероятный, правда, особенно в конце, когда уже было понятно, что будут, наверное, пенальти. Пацаны собрались, психанули, забили. Это было круто», - передает слова артистки ТАСС.

После победы столичный коллектив с четырьмя баллами занимает второе место в группе D Кубка России, на два пункта отставая от «Спартака». «Динамо» встретится с подопечными Абаскаля в следующем туре. Дерби состоится 29 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Динамо Москва Наташа Королева
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