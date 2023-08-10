Кривцов подвёл итоги матча «Динамо» - «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал результат поединка против московского «Динамо» в Кубке России. Встреча завершилась поражением «быков» со счетом 3:4.

«Матч с «Динамо» получился сложным: была открытая игра, много атак. Пришлось отыгрываться, пропустив дважды. Сами себе забивали голы в основном. В последнем голе некого винить», - приводятся слова футболиста на страницах издания «Чемпионат».

Следующий матч краснодарская команда поведет против «Оренбурга» в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги. Встреча состоится в субботу, 12 августа.